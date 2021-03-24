قبل محمد صلاح.. نوران خليل بصحبة «الشناوي» في معسكر منتخب 2020 «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، أثارت المطربة الشابة نوران خليل، جدلا واسعا عقب انتشار صورة لها بصحبة الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وعلى الفور انهالت التعليقات السلبية حول الصورة، متسائلين عن حقيقة إغلاق معسكر المنتخب، وكيف التقطت تلك الصورة.

جدير بالذكر أن نوران خليل، إحدى عضوات فرقة «فابريكا»، لم تكن تلك السابقة الأولى لها مع أبطال معسكر النمنتخب؛ إذ سبق والتقطت صورة في نوفمبر الماضي، مع حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي محمد الشناوي، خلال المعسكر أيضا، قبل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، عام 2020، ما أثار العديد من التساؤلات حولها، ودخولها المعسكر.

ويرصد «هن» 10 صور تبرز الحسناء نوران خليل، صاحبة صورة محمد صلاح.

من هي نوران خليل؟

- مطربة شابة دراست الغناء، في دار الأوبرا.

- واحدة من أعضاء فرقة فابريكا.

- قدمت العديد من الأغنيات بلغات مختلفة ومتنوعة.

- تعمل كـ«بلوجر» بجانب الغناء.

- تعرضت لوعكة صحية في 2019.

- تتقن الرقص بأشكال مختلفة، وكذلك العزف على الآلات الموسيقية.

- تقدم العديد من الفيديوهات على قناة cairotimetv.