قبل الفوتوسيشن الأخير.. 5 صور لياسمين صبري أثارت الجدل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تزال ردود الفعل مستمرة على جلسة تصوير الفنانة ياسمين صبري الأخيرة، التي ظهرت خلالها بأزياء باللون الأزرق، والتي تميزت بأنها بأكمام متوسطة الطول من توقيع دار الأزياء العالمية لويس فيتون، خلال جلوسها في أحد الأماكن العامة والإمساك بفنجان كبيرة أبيض.

جلسة ياسمين صبري الأخيرة تثير الجدل

وتسببت جلسة التصوير في حالة واسعة من الجدل بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «هو الفنجان فاضي لزوم التصوير»، و«مش معقول كل يوم لبس بماركة أحلى من اللي قبله».

وهذه ليست الصورة الأولى التي تسبب حالة من الجدل حول ياسمين صبري، فخلال شهر مارس الجاري، فاجأت ياسمين صبري الجمهور بارتداء عقد ذهبي مرصع بالمجوهرات مصنوع على هيئة تمساحين متقابلين، أثناء لقائها ببرنامج «إي تي بالعربي»، المذاع على قنوات «أم بي سي»، وسط حالة واسعة من الجدل، بسبب ارتدائها عقد لا يقدر بمال، يتجاوز الـ120 قيراط، من توقيع دار المجوهرات العالمية «كارتييه»، مصنوع من 1023 ماسة صفراء، و1060 زمرد، واثنين من الياقوت الكابوشوني، ليصل إجمالي عدد المجوهرات به إلى 2085 قطعة، وفقًا لموقع «نيوز آرانت» والموقع الرسمي لكارتييه.

ومنذ عدة أسابيع، فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بالظهور بإطلالة خليجية وحجاب أسود غير منقوش.

وظهرت ياسمين صبري في عدة مناسبات، بحقيبة كبيرة الحجم باللون البنى، والتي أطلت بها خلال تواجدها داخل طائرة خاصة، شاركت صورها مع متابعي حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

ويصل سعر الحقيبة إلى 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

وفي نوفمبر الماضي، لفتت الفنانة ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الأنظار في أحدث ظهور لهما، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ياسمين بقميص ناعم فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بالتزامن مع ظهور صديقة كريستيانو رونالدو، بإطلالة مشابهة مع الاعتماد على المكياج نفسه.