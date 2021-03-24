«المرأة العربية» يناقش فرص تعزيز المرأة في مجال الاقتصاد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت منظمة المرأة العربية عن إذاعة ندوة خاصة حول استراتيجيات الحكومات العربية لإعادة الإنعاش الاقتصادي وفرص تعزيز تمكين المرأة العربية ومشاركتها تطبيقا لأهداف التنمية المستدامة أچندة 2030.

وبعد اللقاء وحلقة جديدة من الحوار الاقتصادي مع الإعلامية غادة بلوط زيتون والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.

يضم اللقاء الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الإعلام جامعة الإمارات للتكنولوجيا، وديما كرداشة، مستشارة في قضايا النوع الاجتماعي، ووفاء الضيقة حمزة، عضوة في الهيئة التنفيذية - منظمة المرأة العربية، والمهندس عمرو سليمان، خبير اقتصادي، وعضو المجلس القومي للمرأة.

وفي فبراير الماضي، نشرت كلودين عون، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، وابنة الرئيس اللبناني ميشيل عون، توصيات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، بعنوان «المرأة العربية والتحديات الثقافية»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتضمنت التوصيات، التأكيد على أن المؤتمر توقف عند ثلاث حقائق بديهية، وهي: أن المرأة والرجل ينبثقان من وحدة النفس الإنسانية الأصلية، ويتمتعان بشكل طبيعي بالخصائص الإنسانية ذاتها، وأن الثقافة هي معطى تاريخي، ديناميكي ومتغيّر بطبيعته، فالثقافة أداة ناعمة تنساب القيم المجتمعية من خلالها إلى عقولنا بشكل لاشعوري فتؤثر على إدراكنا وفهمنا وتقييمنا للواقع المعاش، وهي تُملي علينا لا شعوريا سلوكيات تعكس تلك القيم.

وفيما يلي أبرز التوصيات:

- يجب إعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصل بصورة المرأة وأدوارها، بقصد فك الاشتباك الحاصل بين النص وبين تفسيره، وتحرير العقل العربي من قراءات هي وليدة السياق التاريخي، وأبعد ما نكون عن مقاصد الأصول الدينية الصحيحة.في مجال الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي

- توصى منظمة المرأة العربية، بإنشاء مرصد عربي لمتابعة صورة المرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، فضلا عن تشجيع الإنتاج الفني والإعلامي العربي المشترك، من أجل نشر قيمة المساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة.في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش

- دعت الحكومات إلى صياغة السياسات العامة وبرامج وخطط التنمية، وفق رؤية كلية ومقاربة شاملة، تأخذ في اعتبارها احتياجات وأدوار كلا الجنسين في المجتمع، وتستهدف توفير الفرص والموارد للجميع على أساس من العدالة والمساواة.في مجال المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية

- تشدد المنظمة على ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار في مؤسساتنا العربية المختلفة، وتدعو الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكين الحقوقي للمرأة، خاصة لجهة حقوق المرأة في الميراث والتحكم في ملكيتها والاستفادة من القروض والخدمات، وحقها في المشاركة والتمثيل السياسي، وحقها في الحماية القانونية