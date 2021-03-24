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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
08:21 ص | الأربعاء 24 مارس 2021
تعتبر الكب كيك من الحلويات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كب كيك البرتقال، على طريقة الشيف اماني رفعت، مقدمة برنامج «بالهنا»، على سي بي سي سفرة.
المكونات
3 بيضات.
نصف كوب سكر.
ملعقة فانيليا سائلة.
ملعقة كبيرة بشر برتقال.
ثلاثة أرباع كوب زيت.
2 كوب دقيق.
ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
رشة ملح.
ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.
التزيين
7 ملاعق كبيرة مربى مشمش.
ربع كوب ماء مغلى.
فستق مجروش.
طريقة عمل كب كيك البرتقال
تسخين الفرن على 180.
خفق السكر مع البيض حتى يغلظ قوامه.
اضافة الفانيليا و بشر البرتقال.
خلط الدقيق مع البيكنج باودر و الملح.
اضافة خليط السكر بالبيض مع عصير البرتقال ثم يوزع فى قوالب الكب كيك بالتساوى و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج.
اضافة الماء المغلى إلى المربى و يقلب حتى تختفى الكتل ثم توزيعه على الكيك مع رشة من الفستق المجروش و يقدم.