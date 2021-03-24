تعتبر الكب كيك من الحلويات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كب كيك البرتقال، على طريقة الشيف اماني رفعت، مقدمة برنامج «بالهنا»، على سي بي سي سفرة.

المكونات

3 بيضات.

نصف كوب سكر.

ملعقة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.

التزيين

7 ملاعق كبيرة مربى مشمش.

ربع كوب ماء مغلى.

فستق مجروش.

طريقة عمل كب كيك البرتقال

تسخين الفرن على 180.

خفق السكر مع البيض حتى يغلظ قوامه.

اضافة الفانيليا و بشر البرتقال.

خلط الدقيق مع البيكنج باودر و الملح.

اضافة خليط السكر بالبيض مع عصير البرتقال ثم يوزع فى قوالب الكب كيك بالتساوى و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج.

اضافة الماء المغلى إلى المربى و يقلب حتى تختفى الكتل ثم توزيعه على الكيك مع رشة من الفستق المجروش و يقدم.