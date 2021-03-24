هدايا وذكريات.. كيف تقضي هنادي مهنا وقتها في العزل بعد إصابتها بكورونا؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«أنا إيجابي كورونا».. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهنا، عن إصابتها بالفيروس التاجي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتبدأ فورا في إجراءات العزل المنزلي، وسط مشاركة جمهورها مقاطع فيديو مختلفة ومتنوعة عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كيف تقضي هنادي مهنا العزل؟

وشاركت هنادي مهنا مقطع فيديو خلال استلامها هدية جديدة في علبة متوسطة الحجم بلون فاتح، موجهة الشكر للجهة التي أهدتها، فضلا عن مشاركتها عدة صور من ذكريات سابقة تجمعها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح المصاب أيضا بفيروس كورونا، مرفقة بها أغنية «ألف سلامة» للمطرب الشعبي حكيم.

وتضمنت القصص المصورة أيضا، مشاركتها لصورة سابقة لها بأزياء كاجوال ومكياج سموكي بأنامل خبيرة التجميل دينا راغب، اللتان تبادلتا عبارات المحبة عبر «سوشيال ميديا».

وأعادت الفنانة ابنة الموسيقار هاني مهنا، نشر رسائل الجمهور التي مدون عليها أدعية بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

هنادي مهنا ترتدي أزياء ياسمين صبري وجورجينا

وقبل أيام من إصابتها بفيروس كورونا، ظهرت بإطلالة كاجوال، تتضمن تيشرتا أبيض اللون من توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، خلال لقائها برسام كاركتير ومجموعة من الفتبات، مشاركة تلك اللحظات عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسبق أن ارتدته الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي.سعر تيشرت هنادي مهنا

ويتميز التيشيرت بأنه من القطن، ومدون عليه عبارة «بالمان» باللغة الإنجليزية، ومتاح منه عدة ألوان منها الأبيض والأسود والبني الفاتح، ويصل سعره إلى 390 دولارا أمريكيا، ما يتجاوز الـ6040 جنيها، وفقا ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.