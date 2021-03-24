«قومي المرأة» ينظم ورشة عمل لمقررات فروع المجلس في المحافظات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لمقررات فروع المجلس فى المحافظات ومناوبينهم، والتى استمرت على مدار يومين بحضور النائبة عبلة الهوارى مستشارة المجلس لشئون الفروع.

فى البداية وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لكافة المقررات على جهودهن خلال الفترة السابقة، والتى ساهمت فى انجاح حملة طرق الأبواب، مؤكدة أن فروع المجلس بكافة المحافظات هى بمثابة أذرع المجلس المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت آليات العمل والإستراتيجية المتبعة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» ارتباطها الوثيق بمبادرة طرق الأبواب وأثر ذلك على دعم وتمكين المرأة في كل أنحاء الجمهورية.

وعلى مدار اليومين تم عرض جهود المجلس القومى للمرأة خلال الفترة الماضية وآليات عمله، وتم استعراض منها دور مكتب شكاوى المرأة، واستعراض محاور استراتيجية تمكين المرأة 2030، وحملات التوعية فى المحافظات، واستخراج بطاقات الرقم القومي، كذلك خطة المجلس فى دعم الشمول المالى وتنفيذه فى كل المحافظات، والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دور المجلس فى تعليم السيدات الحرف اليدوية والمشاركة بالمعارض والتى تساهم بشكل أساسي فى إتاحة الفرص لجميع السيدات لتسويق منتجاتهن.