«الإفتاء» تحسم حقوق المرأة في 6 نقاط إذا مات زوجها قبل الدخول بها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حقوق الزوجة في 6 نقاط إذ مات عنها الزوج قبل الدخول.

وكان السؤال عن: «أخت متزوجة ولم يبن بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في: قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة، الشَّبْكة، وحالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟، المعاش، كما يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟، توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة».

وفي الفتوى التي حملت رقم من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر.وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق:أولًا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

ثانيًا: بالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي.

ثالثًا: بالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات.

رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

خامسًا: بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا، لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا، لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير من ذكروا.