مشهد من «الطاووس».. حقيقة زواج شقيقة هنا الزاهد من الفنان محمد عادل (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الشابة فرح الزاهد شقيقة الممثلة هنا الزاهد، خلال حفل زفافها على الفنان محمد عادل الشهير بـ«ميدو»، عقب أيام من إعلان شقيقتها إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل المنزلي، وعدم ظهورها في الصورة المتداولة.

وظهرت فرح الزاهد بفستان زفاف أبيض بدون أكمام، والذي تميز بأنه خالٍ من النقوش، مع مكياج بسيط وشعر أشقر منسدل، بجوار الفنان الشاب المرتدي لبدلة مودرن قاتمة اللون، خلال تواجدهما في قاعة زفاف «أوبن أير»، بصحبة الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة عبير منير.

والحقيقة أن تلك الصورة هى مشهد من مسلسل «الطاووس»، ونشرتها رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها: «مسلسل الطاووس انتظرونا.. كرمك يا رب بالنجاح والتوفيق».

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء الماضي، بعد إجرائها مسحتين، مطالبة كل من تعامل معها بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أي حد شافني أو إتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه».

وكانت مصادر مقربة من هنا الزاهد قد أعلنت لـ«الوطن» إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الأخيرة اكتشفت الإصابة بـ«كوفيد 19» بمحض الصدفة؛ إذ أجرت مسحة استعدادا للسفر وفوجئت بالنتيجة إيجابية، ولكنها سارعت بعمل مسحة ثانية لتأتي النتيجة على غرار الأولى، ما دفعها لبدء بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة.

وعن إصابة زوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا باعتباره مخالطًا لزوجته هنا الزاهد، قال مصدر مقرب منهما، إن «فهمي» منذ فترة كان متواجدًا في محافظة سيناء للاستجمام ولم يكن متواجدًا بصحبة زوجته ومن ثم لم يعانِ من أي أعراض الفيروس.