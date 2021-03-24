طريقة عمل كرات التونة المقلية خطوة بخطوة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كرات التونة المقلية من الأطعمة اللذيذة التي يحبها عشاق الأسماك، ويسهل تحضيرها في المنزل بمكونات متنوعة تعطي لتلك الوجبة مذاقا مميزا ومختلفا عن مذاق التونة المعتاد.

وفيما يلي خطوات تحضير كرات التونة المقلية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدم برنامج على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير كرات التونة المقلية

دقيق

تونة

فلفل أسود

بطاطس

بصل أخضر

بقدونس

ملح

شبت

زيت

كمون

كركم

بيض

بقسماط

كزبرة جافة ناعمة

طريقة تحضير كفتة التونة المقلية

- في الخطوة الأولى يجب سلق البطاطس في مياه مغلية، ثم تصفيتها وهرسها.

- خلال الخطوة التالية يتم خلط البطاطس المهروسة على التونة، ثم إضافة الشبت والبصل الأخضر والبقدونس المفرومين، والفلفل الأسود والملح والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.

- في هذه الخطوة يتم تقطيع الخليط إلى كرات، ووضعها في الدقيق، ثم البيض ثم البقسماط، وقليها في زيت مغلي.