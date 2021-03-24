5 علاجات منزلية فعالة لتخفيف آلام الجيوب الأنفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون ألم الجيوب الأنفية مزعجًا حقًا، أولئك الذين عانوا منه يعرفون ذلك.

ألم الجيوب الأنفية نوعين - حاد أو مزمن، بينما يحتاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى مضادات حيوية، يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد في المنزل أيضًا، وفقا لموقع timesofindia.

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟

تحدث عدوى الجيوب الأنفية بسبب حساسية الغبار أو المواد الكيميائية أو المهيجات، يحدث ذلك عندما يصبح مجرى الأنف ملتهبًا ومُصابًا بالعدوى، تشمل بعض الأعراض الشائعة الصداع وألم في الوجه وألم في الجيوب الأنفية والأذنين والأسنان والحمى ومواجهة التورم والتهاب الحلق وانسداد الأنف والسعال، لا يمكن تشخيص الحالة إلا من خلال الفحص البدني، لذلك، إذا كنت تواجه أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، فيجب عليك زيارة طبيبك.

على الرغم من وجود بعض العلاجات التي يمكن أن توفر لك الراحة الفوريةـ لكن أولاًـ يجب أن تعرف ما الذي يحفز الجيوب الأنفية، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الطعام المقلي والأرز والتوابل إلى ظهور أعراض الجيوب الأنفية، يمكن أن تكون المشروبات الباردة مشكلة أيضًا في الجيوب الأنفية، يمكن أن يساعد تناول كمية جيدة من فيتامين أ في بناء دفاع قوي ضد التهاب الجيوب الأنفية.

ولكن قبل أن تذهب إلى طبيبك، إليك 5 علاجات منزلية سهلة لتجربتها.

اشرب الكثير من الماء

يمنعك الحفاظ على رطوبتك من الجفاف، يجب على المرء أن يستهلك المزيد من السوائل للتخفيف من آلام الجيوب الأنفية.

تساعد السوائل على تخفيف المخاط وبالتالي تخفيف الجيوب الأنفية.

استنشق البخار

يساعد البخار على تنظيف ممر الأنف المسدود، إذا لم يكن لديك قدر بخاري، قم بغلي بعض الماء، وخذ منشفة وأضف بعض النعناع في الماء للحصول على راحة أفضل، سيوفر لك البخار من ماء النعناع الراحة من الألم والتهيج الناجم عن الجيوب الأنفية.

تناول الشوربة

يمكن أن يساعد كوب ساخن من الشوربة في تخفيف الاحتقان، يمكنك اختيار أي شوربة تحبها حسب ذوقك، يمكن أن يساعد البخار الناتج عن الحساء والمكونات الصحية الموجودة فيه في تنظيف الجيوب الأنفية.

اغسل ممر الأنف

تسمى هذه العملية أيضًا بالري الأنفي، يجب عليك التخلص من محلول الأنف من خلال ممر الأنف، يساعد عن طريق طرد البكتيريا والفيروسات، تساعد العملية أيضًا في توفير الراحة.

خل التفاح

لخل التفاح العديد من الفوائد الصحية والتخلص من آلام الجيوب الأنفية أحدها.

تناول القليل من خل التفاح مع الماء الدافئ أو الشاي للتخفيف من آلام الجيوب الأنفية.