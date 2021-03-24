أثناء "الإنترفيو".. 7 طرق تجعلك تحصل على الوظيفة بمنتهى السهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

القدرة على تقديم نفسك بشكل صحيح مهارة مهمة خاصة أثناء مقابلة العمل، وهذا لأن القائمين بالتوظيف لا يأخذون في الحسبان مهنيتك وخبراتك فقط، بل أيضا مستوى ثقتك وطريقة كلامك.

وهناك بعض الأساليب التي تساعدك في الحصول على وظيفة أحلامك أثناء مقابلة مسؤولي التوظيف "الإنترفيو"، نوردها لكم بحسب ما ذكر موقع ""Brightside.

1- لا تحدد المقابلة في يومي الإثنين أو الخميس:

وجد علماء النفس وخبراء التوظيف الوقت المثالي لمقابلة العمل هو يوم الثلاثاء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، ستكون لديك فرصة أفضل في ترك انطباع رائع عنك، حيث ثبت أن يوم الإثنين هو يوم صعب للجميع وأيضا الخميس يفكر الجميع في عطلة نهاية الأسبوع، لذلك أنسب وقت هو في المنتصف بينهما.

2- طريقة الكلام:

علماء النفس أجروا التجارب ووجدوا أن هناك طريقة في الكلام يمكن أن تتسبب في رفضك، وهي أن تكون مترددا ومشتتا، ويكون كلامك غير منظما، وعندما تتكلم تشعر بالارتباك، لذلك يجب عليك أن تستجمع نفسك وطاقتك بالكامل قبل المقابلة.

3- الابتسامة يمكن أن تدمر الانطباع:

لا يحب مسؤولو التوظيف الأشخاص الذين لديهم ابتسامات واسعة، حيث أثبتت الدراسات أن الشخص الذي يبتسم كثيراً أنه أقل جدية، ولا يستطيع تحمل المسؤولية.

4- الذكاء في الإجابة على أسئلة الـCV:

في الشركات الكبرى يتعين على القائمين بالتوظيف، إجراء الكثير من المقابلات الوظيفية، وهم جمعياً متشابهون من حيث الإمكانيات، لذلك حاول أن تُظهر أمرا مختلفا ومميزا غير موجود في الـCV الخاص بك.

5- فن الرفض:

كل الناس يحبون عندما يستمع إليهم الآخرون باهتمام فمثلاً:

مسؤولو التوظيف: "نحن نبحث عن شخص مستعد لقضاء 8 ساعات في المكتب من الإثنين إلى الجمعة، وأحيانًا في عطلات نهاية الأسبوع عند الحاجة، نحن ندفع مبلغًا إضافيًا مقابل العمل الإضافي ".

أنت: "بعبارة أخرى، سيكون لدي أسبوع عمل منتظم مع عمل إضافي عرضي. هذا جيد في مجال عملنا (موافق). ومع ذلك، يمكنني تحسين العملية وتنفيذها بحيث لا يضطر أحد إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع".

ستسمح لك هذه الاستراتيجية بأن تصبح سيدًا حقيقيًا للمفاوضات بالفعل لا يمكنه أن يقول "لا" لك .

6- هناك منطقة على الوجه تجذب الانتباه:

يجب أن يكون كل شيء مثالياً في الشخص أثناء المحادثة، وهناك منطقة معينة في الوجه تجذب الانتباه بشكل لا شعوري، وهي منطقة العيون والأنف والشفتين، لذلك يجب عدم الإفراط في المكياج، وتجنب عبوس الوجه.

7- ما تفعله أثناء انتظار مقابلة العمل يؤثر على النتيجة:

أثناء المقابلة كل شيء صغير مهم، حيث يتم مراقبتك حتى وأنت تنتظر المقابلة، لذلك لا ينصح الخبراء بالتحدث في الهاتف أو شرب القهوة، من الأفضل أن تترك انطباعا جيدا عنك، فيمكنك إجراء محادثة صغيرة مع السكرتيرة أو قراءة كتاب ما أثناء الانتظار .