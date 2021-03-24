ماذا يحدث إذا تناول طفلك أحمر الشفاه عن طريق الخطا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من المشاكل الشائعة التي تواجه العديد من الأمهات، هو تناول أو ابتلاع الطفل أحمر الشفاه أو مستحضرات التجميل عن طريق الخطأ، خصوصا الإناث، وذلك لأنهم يريدون تقليد أمهاتهم أثناء مشاهدتهم لإمهاتهم وهن يضعن المكياج.

وفي هذا التقرير يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، خطورة تناول الطفل أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل عن طريق الخطأ:

- يسبب ابتلاع أحمر الشفاه بمجرد وصوله إلى القصبة الهوائية إصابة الطفل بالاختناق.

- مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي.

- المغص.

- الإسهال.

- القيء.

- الإصابة بالاضطرابات المعوية.

- الحساسية.

وذكر استشاري طب الأطفال، أن أفضل طرق الوقاية هو تجنب وضع هذه المنتجات في متناول أيدي الأطفال، مع ضرورة عدم ترك أدوات المكياج للإناث في أيديهن يلعبن بها مثل الدمية.

أوضح استشاري طب الأطفال، للأمهات كيفية التصرف في مثل هذا الموقف:

-بعد تناول الطفل أحمر الشفاه، يجب إعطائه كوب من الحليب كامل الدسم، وسوف يساعد ذلك على تقوية جدار الأمعاء والتقليل من امتصاص الجسم للمواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل، وبالتالي التقليل من آثارها السلبية.

- إذا ابتلع الطفل زجاجة زيت شعر أو لوشن الجسم بالخطأ، ففي هذه الحالة يجب التوجه إلى المستشفى فورا لعمل غسيل معدة.