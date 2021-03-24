صور.. أحدث صيحات فساتين الزفاف في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل فستان الزفاف حلم كل فتاة منذ نعومة أظفارها. وفي عام 2021 يطل فستان الزفاف بتصاميم مستوحاة من الطبيعة وتمتاز بالبساطة والخفة والنعومة.

تصاميم تستلهم الطبيعة

وأوضحت سوزان بيرنارد، رئيسة تحرير مجلة "العريس والعروس" الألمانية أن فستان الزفاف يتألق بتصاميم تستلهم الطبيعة؛ حيث إنه يزدان بنقوش الزهور والأغصان، كما أنه يأتي بخامات انسيابية فيما يعرف "بالنمط البوهيمي".

وأضافت بيرنارد أن فستان الزفاف يأتي مصنوعا من خامات خفيفة وناعمة كالتول الناعم والدانتيل الفاخر ليمنح العروس الراحة الفائقة وحرية الحركة أثناء الارتداء.

قصة كاشفة للظهر

ومن جانبها أشارت مخصطة حفلات الزفاف الألمانية كيرين فيزينر إلى أن موضة هذا العام تشهد رواجا كبيرا للفساتين ذات القصة الكاشفة للظهر، كما تتألق الأكمام بتصاميم شفافة من التول الناعم أو الشيفون، أو بالقصة البالونية المنتفخة، إلى جانب الحمالات والتصميم بلا أكتاف " Off- Shoulder ".

وفيما يتعلق بالألوان أشارت فيزينر إلى أنه إلى جانب اللون الأبيض الكلاسيكي تتألق بعض الموديلات بدرجات الكريمي أو درجات الذهبي والشامبين لتمنح العروس إطلالة جريئة تعكس تفرد وتميز أسلوبها.