نصائح ذهبية لاستحمام الرضع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بشرة الرضع حساسة للغاية؛ حيث إنها أكثر نحافة من بشرة البالغين بنسبة 30% تقريبا، فضلا عن عدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة، ومن ثم تتعرض البشرة للجفاف على نحو أسرع.

وأضافت الرابطة أنه بناء على ذلك ينبغي ألا يزيد معدل استحمام الطفل الرضيع عن 3 مرات أسبوعيا، موضحة أنه يكفي مع البشرة العادية استخدام ماء صاف مع إمكانية استخدام جل استحمام لطيف على البشرة ومخصص للرضع.

وفي حال البشرة الجافة، يمكن الاستحمام باستخدام زيت اللوز؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

ومن المهم ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 37 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق.

وللعناية السليمة ببشرة الرضع ينبغي استعمال مستحضرات العناية الخالية من المواد الحافظة والمواد العطرية مثل اللانولين والبارابين؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج بشرة الرضيع وإصابتها بالحساسية.