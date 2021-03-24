البقع العمياء مؤشر على الإصابة بالمياه الزرقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن البقع العمياء تعتبر مؤشرا على الإصابة بالمياه الزرقاء المعروفة أيضا باسم "الجلوكوما"، وهو مرض يهاجم بصفة خاصة كبار السن ومرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من قصر النظر بشدة.

وأضافت الرابطة أن المياه الزرقاء تنشأ نتيجة لتعرض العصب البصري للتلف، والذي يحدث غالبا بسبب ارتفاع ضغط العين الداخلي.

وفي البداية يتعذر على المرضى رؤية نطاقات معينة بالكامل أو رؤيتها بشكل محدود فقط، بينما تظل الرؤية المركزية متاحة، ولكن مع مرور الوقت تتمدد هذه النطاقات ويُصاب بعض المرضي حينئذ بالعمى على نحو كامل.

ولا يمكن الشفاء من المياه الزرقاء، ولكن يمكن فقط إبطاء تقدم المرض بواسطة نقاط العين أو الليزر.