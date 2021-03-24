نصائح بسيطة لتنظيف سيارتك من الداخل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

حذر نادي السيارات (AvD) الألماني من استعمال المنظفات، التي تحتوي على الكحول في المقصورة الداخلية للسيارة.

وعلل خبراء النادي ذلك بأن مثل هذه المواد تضر بالأسطح البلاستيكية، والدهانات الناعمة على الأسطح، ويمكن أن تصبح غير لامعة ومشققة.

وأشار الخبراء إلى أن منظفات النوافذ الزجاجية الخالية من الكحول تناسب الأسطح الزجاجية. ويفضل مسح الأسطح الأخرى، مثل الكونسول الأوسط أو أشرطة الأبواب، بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ والصابون.

وبعد ذلك يتم تنظيف المفروشات بالمكنسة الكهربائية. ويمكن أيضا العناية بالحصائر بالماء والمنظفات، ولكن يجب التحقق أولا من عدم الإضرار بالألوان أو مادة الحصير باختبار بسيط في مكان غير واضح. بعد ذلك يتم تركها تجف لعدة ساعات خارج السيارة حتى لا تتسبب في تكون الرطوبة.

وأشار خبراء العناية بالسيارات إلى أن كوبا من البن المطحون يُترك طوال الليل سيساعد في إزالة الروائح الكريهة، التي قد تظهر في المقصورة الداخلية للسيارة.