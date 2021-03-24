تعرف على كيفية تنظيف الحذاء الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية للمنظفات ومواد العناية بالجسم إنه من الأفضل تنظيف الحذاء الرياضي بشكل جاف بواسطة فرشاة أو بواسطة منشفة رطبة، مع إمكانية استعمال شامبو مخصص للأحذية.

أما مَن يرغب في غسل الحذاء الرياضي في الغسالة الأوتوماتيكية، فينبغي عليه مراعاة إزالة الأجزاء السائبة مثل الرباط والفرش الداخلي أولا، ثم وضع الحذاء في شبكة الغسيل أو كسوة وسادة قديمة، مع مراعاة اختيار برنامج غسل مخصص للملابس الحساسة، ثم ضبط درجة الحرارة على 30 مئوية واستخدام منظف سائل مخصص للملابس الحساسة.

وبعد ذلك ينبغي تجفيف الحذاء جيدا بواسطة ورق الجرائد وفي الهواء الطلق.