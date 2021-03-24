هذا ما يحدث لجسمك عند النوم على الأرض مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعتقد الكثير منا أن النوم على الأرض يضر بالجسم ويسبب الألم، ولكن اكتشف العلماء أن له فوائد كثيرة لجسم الإنسان، نعرضها لكم ذلك، وفقا لموقع "Brightside".

1- يخفف آلام الظهر:

من المؤكد أن النوم على سرير ناعم يجعلك تشعر بالراحة، ولكن بمرور الوقت تبدأ مرتبتك في الهبوط، ما يسبب لك انحناءً في العمود الفقري، لذلك يوصي الأطباء بين كل فترة أن تنم على الأرض مباشرة، لأنها سطح صلب ومسطح مفيد لظهرك ويخلصك من الألم.

2- يساعد على استقامة العمود الفقري:

إذا كنت تنام على الأرض، فهذا هو الوضع الصحيح للعمود الفقري الذي يجعله مستقيماً، ولا ترتخي فقراته مع الوقت، حيث يساعدك التحرك على الأرض في إصلاح مشاكل الظهر.

3- يحسن الدورة الدموية:

عندما تنام على الأرض فإنه يعزز تدفق الدم، لأن وزنك يكون موزع بالتساوي ويكون الضغط أقل على أجزاء مختلفة من جسمك، وأيضا النوم في هذا الوضع سيمنع التنميل والوخز الناتج من ضعف الدورة الدموية.

4- يساعدك على الاستيقاظ في الوقت المحدد:

عندما تنام على السرير تشعر بالكثير من الراحة لدرجة أنك لا تستطيع الاستيقاظ، ولكن عندما تكون مستلقياً على الأرض يكون من السهل عليك ذلك.

هؤلاء ممنوعون من النوم على الأرضيات:

- الذين يعانون من الحساسية، لأنها الأرض تجمع الاتساخات والغبار، ما يزيد الأمر سوأ عندهم، ويسبب لهم السعال وسيلان الأنف.

- المصابون بأمراض العظام وكبار السن لأنه يضر مفاصلك أكثر مما ينفعها.