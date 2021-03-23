لبنان | ادراج المصورين ضمن الفئات الناشطة لتلقيحهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلن نقابة المصورين الصحافيين في بيان، ان ” وفدا من النقابة برئاسة عزيز طاهر، التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مقر الوزارة، ضم نائب الرئيس لطف الله ضاهر، أمين السر جورج فرح، مسؤول الشؤون الاجتماعية في النقابة حسين شعلان والمستشارين عباس سلمان و أنور عمرو”.

وخلال اللقاء، شرح طاهر “المصاعب والمخاطر التي تواجه المصورين خلال عملهم اليومي في ظل جائحة الكورونا”. وعدد الزملاء الذين أصيبوا بالفيروس خلال هذا العام.

كما عرض طاهر ل”دور النقابة وعملها وما تقوم به من نشاطات ومتابعة مشاكل المصورين”، مشيرا إلى أن “الوزير حسن أبلغهم بأن تعديلات تم إدخالها على الخطة الوطنية، بحيث أدرج الإعلاميون من ضمن الفئات الناشطة التي لن يتأخر تلقيحها، وأن الأمر يتم بالتنسيق مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، التي تتابع الموضوع بشكل يومي. ومن المقرر التوجه لإعطاء جميع الفئات المنتجة ومن ضمنهم المصورين الصحافيين الذين تسجلوا على المنصة”.

ونقل طاهر عن الوزير حسن تأكيده “أن الذين هم من الفئات العمرية ما فوق ال55 عاما، سيشرعون بتلقي اللقاح مطلع شهر نيسان المقبل، وذلك إلى جانب آخرين من الشرائح المنتجة”.

وشكر طاهر للوزير حسن “متابعته التي قدمها لعدد من الزملاء المصورين”، متمنيا له النجاح “في استكمال دور الوزارة في احتواء انتشار فيروس كورونا وتأمين مستلزمات الوقاية منه وعلاجه”.