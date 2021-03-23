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لبنان | جيري ماهر لرئيس الجمهورية: عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 8:02 مساءً

جيري ماهر

توجّه المستشار الإعلامي لبهاء الحريري، جيري ماهر بتغريدة، عبر حسابه على تويتر، الى رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال:

إلى الرئيس عون ..

عندما تطلب دعم عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها والإساءة لقيادتها من قبل حليفك المسلح في لبنان. بإختصار شديد.. المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لن تقدم أي دعم لمنظومة فاسدة يسيطر عليها حزب مسلح.
إلى الرئيس عون..

عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها و الإساءة لقيادتها من قبل حليفك المسلح في لبنان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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