لبنان | المجذوب أصدر قرارا جديدا ووقع مع “اليونسكو” خطة العمل السنوية لدعم التربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

وقّع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ومديرة المكتب الإقليمي لليونسكو كوستنزا فارينا، خطة العمل السنوية لليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، ومسؤولة برنامج التربية في لبنان التابع لليونسكو ميسون شهاب.

وتتضمن الخطة محاور عدة ابرزها، الإستجابة للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وتوفير الدعم التقني لتطوير الخطة الخمسية للوزارة وللقطاع التربوي في لبنان، وتأمين الدعم للمديرية العامة للتعليم العالي، وإعادة تأهيل المؤسسات التربوية المتضررة من انفجار المرفأ، ودعم التعليم النوعي.

وتوجه المجذوب بالشكر والتقدير من منظمة اليونسكو ممثلة بمديرة المكتب الإقليمي وفريق العمل، على التعاون المستمر والدعم، آملا أن تؤدي محاور الخطة إلى تحقيق خطوات نوعية في تحسين أداء الإدارة والمعلمين والمؤسسات التربوية، مما يرفع القدرة على الإستجابة لمقتضيات المرحلة صحيا وتربويا وإداريا .

من جهة ثانية أصدر الوزير المجذوب قرارا قضى بإعطاء فروقات أجر الساعة للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية المنتشرة في المناطق كافة من حملة الإجازات الفنية ، وذلك بعدما تم رفع أجر الساعة من 18000 ليرة إلى 20000 ليرة . وتغطي الفروقات ساعات التدريس لهؤلاء الأساتذة عن كل من الاعوام الدراسية 2017/2018 ، 2018/2019 ، 2019/2020 .

وأرفق الوزير قراره التنفيذي بلوائح رفعها إليه المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، أعدتها مديرية التعليم الأساسي والمناطق التربوية .