لبنان | توقيف 14 شخصا وضبط كميات من النحاس والحديد والكابلات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بأنه في إطار مكافحة مَفرَزة استقصاء الجَنوب في وحدَة الدّرك الإقليمي لظاهرة سرقة وبيع الأسلاك الكهربائية، وبعد توافر معلومات عن قيام أشخاص بمثل هذه العمليات ضمن مناطق جنوبية مختلفة، كثّفت المفرزة المذكورة استقصاءاتها وتحرياتها حيث تمكّنت وبتواريخ مختلفة من توقيف 14 شخصًا وضبطت كميات من النحاس والحديد والكابلات الكهربائية، وهم كل من:

– م. ج. (مواليد عام 1976، لبناني)

– م. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

– ع. ز. (مواليد عام 1990، لبناني)

– م. ح. (مواليد عام 1969، فلسطيني)

– ع. خ. (مواليد عام 1998، سوري)

– ن. ا. (مواليد عام 1990، سوري)

– ب. أ. (مواليد عام 1973، لبناني)

– م. ع. (مواليد عام 1972، لبناني)

– خ. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)

– ا. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)

– ر. ب. (مواليد عام 1993، لبناني)

– م. ح. (مواليد عام 1963، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام 1962، لبناني)

– ع. ب. (مواليد عام 1981، لبناني)

وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنية للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.