لبنان | الاعلاميون فوق الـ55 يتلقون اللقاح مطلع نيسان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ دقيقتين

اتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمستشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال، بعد المؤتمر الصحافي للوزير حمد حسن اليوم، مستفسرا عن مصير الوعد للصحافيين والاعلاميين بتلقي اللقاح، فاوضح “ان حديث الوزير عن التوجه الى اعطاء اللقاح للشريحة الناشطة المنتجة، عنى به جميع الصحافيين والاعلاميين الذين تسجلوا. وان الذين هم من الفئات العمرية من فوق ال55 عاما سيشرعون بتلقيه مطلع نيسان المقبل، وذلك الى جانب آخرين من الشرائح المنتجة، شرط ان يكونوا مسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح. على ان يبدأ تلقيح من هم دون سن الـ55 فور انجاز هذه المرحلة وفق الالية نفسها”.