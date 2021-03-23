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لبنان | المحقق العدلي يستجوب الضباط الأربعة الموقوفين بقضية انفجار المرفأ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:13 مساءً - منذ 55 دقيقة

أضرار انفجار مرفأ بيروت

علم موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تابع تحقيقاته في القضية لليوم الثاني على التوالي، وخصص جلسات هذا اليوم لاستجواب الضباط الأربعة الموقوفين في القضية، واستهلها باستجواب الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، ثم العميد في مخابرات الجيش انطوان سلوم، والرائدين في الأمن العام داوود فياض وشربل فواز، وذلك في حضور وكلاء الدفاع عنهم، وبحضور المحامي يوسف لحود ممثلا نقابة المحامين في بيروت، بصفته وكيلة أهالي الضحايا والمتضررين، على ان يستكمل غدا الأربعاء ويوم الجمعة المقبل استجواب باقي الموقوفين في هذا الملف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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