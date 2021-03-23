لبنان | “الجمهوية القوية” بعد زيارة الشيخ حسن: لم يعد تشكيل حكومة كافياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ 49 دقيقة

ترأس الوزير السابق غسان حاصباني وفد تكتل الجمهورية القوية الذي أوفده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لزيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة.

وأعلن حاصباني عبر “تويتر” أن “هذه الزيارة اتت للبناء على مواقف الشيخ نعيم حسن الوطنية والإنسانية الجامعة والداعية إلى التحرك السريع لإنقاذ البلاد ضمن ما يتيحه الدستور ويكفله القانون وضمن ما يمليه على الجميع الواجب الوطني”.

وأضاف: “اطلعنا على الأسباب الموجبة لإجراء الانتخابات النيابية في أقرب فرصة ممكنة لأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل الصراعات السياسية بين أفرقاء السلطة والتي ينتج عنها التعطيل المتكرر والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والنقدي”.

وتابع: “بما ان الوقت أصبح داهمًا، ولم يعد تشكيل حكومة وحده أمرا كافيا لإخراج البلاد من الانهيار مهما كانت مواصفاتها، فكيف لو شكلت بالمواصفات التي يتم طرحها اليوم مع التمثيل المبطن أو الجزئي أو حتى الكلي لقوى السلطة”.