لبنان | الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،24 و30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش -حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

كما صدر بيان ثان اشار الى انه “بتاريخي 24و25/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور، يتخللها استعمال ذخيرة حية”.

وفي بيان ثالث، اعلنت “ان القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخ 31 / 3 / 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية”.

كذلك صدر بيان آخر، افاد ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

كما اصدرت بيانا خامسا اعلنت فيه انه “لغاية 2 /4 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.