لبنان | زحمة أمام محطات الوقود لاستباق الغلاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

قبل ارتفاع سعر المحروقات، سارع المواطنون إلى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم قبل يوم الأربعاء. ويستبق اللبنانيون ارتفاع سعر صفيحة البنزين غداً ويتوافدون الى محطات الوقود قبل ان يصدر جدول اسعار المحروقات الاربعاء.

وتشهد محطات الوقود التي فتحت ابوابها في طرابلس زحمة قوية من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم.

وقد توجه المواطنون منذ صباح اليوم لتعبئة السيارات بالوقود بعد الاخبار عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد، في حين ان العديد من المحطات امتنعت عن تعبئة الوقود.