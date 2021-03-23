اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | زحمة أمام محطات الوقود لاستباق الغلاء

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

محطات الوقود

قبل ارتفاع سعر المحروقات، سارع المواطنون إلى محطات الوقود لتعبئة سياراتهم قبل يوم الأربعاء. ويستبق اللبنانيون ارتفاع سعر صفيحة البنزين غداً ويتوافدون الى محطات الوقود قبل ان يصدر جدول اسعار المحروقات الاربعاء.

وتشهد محطات الوقود التي فتحت ابوابها في طرابلس زحمة قوية من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم.

وقد توجه المواطنون منذ صباح اليوم لتعبئة السيارات بالوقود بعد الاخبار عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد، في حين ان العديد من المحطات امتنعت عن تعبئة الوقود.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا