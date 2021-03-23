لبنان | بعد قفزة تعثر تشكيل الحكومة… إليكم سعر دولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “14100 – 14300” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. يذكر انه فور انتهاء اجتماع بعبدا أمس بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وبعد تصريح الاخير من بعبدا، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية ليلامس 13 الفا و800 ليرة لبنانية.

وانفجرت المشكلة إلى العلن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في الاجتماع الـ18 بينهما. وبدأت حرب البيانات والأوراق غير آبهين لخطورة الوضع الذي يمرّ به لبنان واللبنانيين ما أدى إلى قفزة فعلية للدولار.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.