اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | احذروا تسرب المازوت على أوتوستراد البترون

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 18 دقيقة

تسرب المازوت

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة، على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت محلة مار شعيا، بسبب تسرب مادة المازوت والعمل جار على المعالجة.

توازياً، أدى تسرب مادة المازوت من شاحنة عبرت الاوتوستراد من البترون باتجاه تنورين في أماكن عدة، إلى حوادث انزلاق سيارات في الجزء الممتد بين جبلا وبقسميا، وبين مدخل البترون الشرقي وموقع مبنى الريجي. ودعت الجهات المعنية السائقين للانتباه والحذر أثناء القيادة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا