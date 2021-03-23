لبنان | احذروا تسرب المازوت على أوتوستراد البترون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 18 دقيقة

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة، على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت محلة مار شعيا، بسبب تسرب مادة المازوت والعمل جار على المعالجة.

توازياً، أدى تسرب مادة المازوت من شاحنة عبرت الاوتوستراد من البترون باتجاه تنورين في أماكن عدة، إلى حوادث انزلاق سيارات في الجزء الممتد بين جبلا وبقسميا، وبين مدخل البترون الشرقي وموقع مبنى الريجي. ودعت الجهات المعنية السائقين للانتباه والحذر أثناء القيادة.