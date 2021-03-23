لبنان | لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب أجلت اعتصامها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ناقشت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية “الوضع الحرج الذي وصل اليه الطلاب واولياء امورهم في ظل الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية، وبالتالي الوصول الى مرحلة العجز عن الاستمرار بمتابعة هؤلاء الطلاب تحصيلهم العلمي، محملة الدولة الللبنانية ومؤسساتها الدستورية المتواطئة مع المنظومة المالية المسؤولية، عما آلت اليه الامور.

كما قررت تأجيل اعتصامها الذي كان مقررا أمام مصرف لبنان اليوم، إلى موعد يحدد لاحقا”.