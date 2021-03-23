لبنان | أبيض: لقاح أسترازينيكا فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “​كورونا​”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة
مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض
لفت المدير العام لـ”مستشفى بيروت الحكومي الجامعي” الدكتور فراس أبيض، إلى أنّ “دراسة “أسترازينيكا” الّتي نُشرت أمس، كشفت أنّ اللقاح، بالإضافة إلى كونه آمنًا، هو فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “كورونا” الشديدة، أي التسبّب بالدخول إلى وحدة العناية المركزة”.
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “لبنان سجّل أمس أعلى حصيلة لمرضى “كورونا” في العناية المركّزة منذ بداية انتشار الوباء”، مركّزًا على أنّ “ما نحتاج القيام به واضح”.