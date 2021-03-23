لبنان | أبيض: لقاح أسترازينيكا فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “​كورونا​”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لفت المدير العام لـ”​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​” الدكتور فراس أبيض، إلى أنّ “دراسة “​أسترازينيكا​” الّتي نُشرت أمس، كشفت أنّ ​اللقاح​، بالإضافة إلى كونه آمنًا، هو فعّال بنسبة 100% في الوقاية من عدوى “​كورونا​” الشديدة، أي التسبّب بالدخول إلى وحدة العناية المركزة”.

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “​لبنان​ سجّل أمس أعلى حصيلة لمرضى “كورونا” في العناية المركّزة منذ بداية انتشار الوباء”، مركّزًا على أنّ “ما نحتاج القيام به واضح”.