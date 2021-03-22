لبنان | الهيئة الصحية الاسلامية: 2118 خدمة في الساعات الـ48 الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن “مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 2118 خدمة مختلفة خلال ال 48 ساعة الماضية”.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

“- 163 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 33 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 1387 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 84 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 68 خدمة تعقيم.

– 115 نشاطا توعويا.

– 267 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

واشارت الى ان “عدد المهام التي نفذتها في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن وصل إلى 7196 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1845 متوفىً بالفيروس من أصل 5757 في لبنان، بالإضافة إلى 53285 مهمّة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.