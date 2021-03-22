لبنان | وزني: الرقم المتوقّع الذي سيصل إليه سعر الصرف 10 آلاف ليرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في حديث لقناة “الحرّة”، إلى أنّ “الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة”، مضيفاً: “وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان وهي موقتة وظرفية وضرورية”.

وكان مصرف لبنان قد نفى في وقت سابق، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن حاكم المصرف المركزي لن يطلق المنصة الإلكترونية “Sayrafa” إلّا بعد تشكيل الحكومة.

وقال في بيان: “يُطلب من المواطنين والصحافيين توخي الحذر من المعلومات المدسوسة والتي كثرت في الفترة الأخيرة لتضليل الرأي العام”.

يذكر أنّ سعر صرف الدولار عاود ارتفاعه اليوم، بعدما تعذّر الاتفاق على التشكيلة الحكومية في قصر بعبدا، وراوح ما بين 12600 ليرة و12700 ليرة للدولار الواحد.