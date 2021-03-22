لبنان | انخفاض بعدد الإصابات جراء كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة العامة 42 حالة وفاة و2968 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، لفت المدير العام لـ”مستشفى بيروت الحكومي الجامعي” فراس أبيض، إلى أنّ “عدّاد “كورونا” آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان. وقد نتج هذا عن أسباب عدّة، منها سلالات فيروسيّة جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق، وبطء عمليّة نشر اللقاح”، مبيّنًا أنّ “ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أنّ نظام الرعاية الصحيّة هناك يكاد ينهار”.

وأوضح، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ “سلالة الفيروس البرازيلي “P1” تُعتبر أكثر عدوى وضررًا من المتحوّرات الأُخرى”، مشيرًا إلى أنّه “يمكن أن تتجنّب هذه السلالة المناعة ضدّ الفيروس المكتسبة من خلال عدوى سابقة أو لقاح. في ماناوس، أُصيب 75% من السكّان بفيروس “كورونا” في موجات سابقة، لكن المستشفيات الآن ممتلئة بسبب انتشار سلالة “P1″ الجديدة”.

وتساءل أبيض: “هل ستنتشر هذه السلالة الجديدة إلى دول أُخرى؟ لا مفرّ من هذا”، وذكر أنّ “في الأسبوع الماضي، سجّل لبنان أكثر من 100 راكب مصاب بـ”كورونا” في رحلات وصلت الى بيروت. تراخي القيود على الحدود موجود في بلدان أخرى أيضًا”. ولفت إلى أنّ “بدون المراقبة الجينيّة للفيروس عند المصابين، من الصعب معرفة السلالة الّتي تنتشر”.