لبنان | الجيش: توقيف 3 اشخاص في خراج ميس الجبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 22 / 3 / 2021، أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.