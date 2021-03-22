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لبنان | الجيش: توقيف 3 اشخاص في خراج ميس الجبل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني

أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.
وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 22 / 3 / 2021، أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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