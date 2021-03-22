لبنان | “الخارجية” تستنكر نشر صور خاصة بالنائب كرامي وعائلته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 06:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:

يتم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بالنائب فيصل كرامي وسفير لبنان في طهران حسن عباس، الامر الذي يستدعي التوضيح التالي:

“خلال تواجد النائب كرامي في احد الفنادق التركية في اسطنبول بعد ظهر يوم امس الاحد، الذي تصادف مع وجود السفير حسن عباس في الفندق ذاته مع مجموعة من الاشخاص لحضور مناسبة عائلية خاصة، ومع وجود العديد من الافراد اللبنانيين الاخرين غير المعروفين للجانبين، تم نشر صور خاصة للنائب كرامي في الفندق المذكور على احدى صفحات التواصل الاجتماعي اللبنانية، وهو الامر الذي اثار عن حق امتعاض النائب كرامي كونه يشكل انتهاكاً غير مقبول لخصوصيته وخصوصية عائلته. هذا الامر دفع بالسفير حسن عباس للمبادرة الى التحدث مع النائب كرامي والتعريف عن نفسه وصفته، كونه لا توجد معرفة سابقة بينهما، حيث اعرب لسعادة النائب كرامي عن امتعاضه الشديد لهذا التصرف غير المقبول والمستنكر اياً كان مصدره باعتبار انه يشكل انتهاكا لخصوصيته، هذا مع العلم ان النائب كرامي، بحسب السفير عباس، لم يكن في وضعية تستدعي اساسا توجيه اية اصابع اتهام وتشويش عليه.

ان وزارة الخارجية والمغتربين تستنكر نشر صور خاصة بالنائب والوزير فيصل كرامي وعائلته، وكذلك محاولة استغلال هذه الحادثة للاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلق شرخ لن يحدث مع الوزير كرامي الذي تكن له ولعائلته كل الاحترام”.