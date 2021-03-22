لبنان | ولعت في بعبدا.. فحلّق الدولار عالياً!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 06:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 5:03 مساءً

فور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، وبعد تصريح الاخير من بعبدا، التي دلت ألا أجواء إيجابية حتى الآن لتشكيل حكومة في القريب العاجل، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية ليتجاوز الـ 13000 ليرة من جديد.

وقد سجل دولار السوق السوداء 12800 ليرة للبيع، و13300 ليرة للشراء.

يذكر أن الدولار كان قد تراوح بين 11700 ليرة، و11900 ليرة، وذلك قبل دقائق فقط على زيارة الحريري لبعبدا بعد ظهر اليوم.