لبنان | ريفي: سبق أن حذرنا من تسليم لبنان للمشروع الإيراني الإنقلابي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 06:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على تصريح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وكتب:

“موقف الرئيس الحريري خطوة في الإتجاه الصحيح في مواجهة الإنقلاب على الدستور وعلى البلد”.

وأضاف, “سبق أن حذرنا قبل انتخاب عون من تسليم لبنان للمشروع الإيراني الإنقلابي”.

وختم تغريدته، بالقول:

“ندعو للتضامن الإسلامي المسيحي لإجهاض الإنقلاب المدمر ولنزع الشرعية عن مجلس النواب بالإستقالة ولإعادة تشكيل سلطة وطنية نزيهة