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لبنان | ريفي: سبق أن حذرنا من تسليم لبنان للمشروع الإيراني الإنقلابي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 06:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اللواء اشرف ريفي

علق الوزير السابق أشرف ريفي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على تصريح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وكتب:

“موقف الرئيس الحريري خطوة في الإتجاه الصحيح في مواجهة الإنقلاب على الدستور وعلى البلد”.

وأضاف, “سبق أن حذرنا قبل انتخاب عون من تسليم لبنان للمشروع الإيراني الإنقلابي”.

وختم تغريدته، بالقول:

“ندعو للتضامن الإسلامي المسيحي لإجهاض الإنقلاب المدمر ولنزع الشرعية عن مجلس النواب بالإستقالة ولإعادة تشكيل سلطة وطنية نزيهة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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