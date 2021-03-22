لبنان | الوزير وهبه استقبل نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة.. وهذا ما تم بحثه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 04:15 مساءً - منذ 54 دقيقة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي التي نقلت اليه متابعة الامم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي.

واشار بيان للخارجية الى أن “وفدا تقنيا من الامم المتحدة سيصل مساء اليوم الى بيروت، لدراسة حجم الاضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني”.

وابلغ وهبه رشدي أن لبنان “بانتظار تحقيقات الامم المتحدة حول هذا الموضوع، ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان من المطالبة بالتعويض”.

الى ذلك، استقبل الوزير وهبه سفير اليابان اوكيبو تاكيشي، وبحث معه في اتفاقية التعاون بين لبنان واليابان “JICA”.

وطلب السفير تاكيشي “تبادل التأييد لترشيحات اليابان في بعض المراكز الدولية”.

كذلك، تسلم الوزير وهبه نسخة عن اوراق اعتماد سفيري تشيلي كارلوس موران وتركيا علي اولوزوي الجديدين، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.