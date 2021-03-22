لبنان | وحدات من الجيش وزعت اللحوم لمساندة العائلات المحتاجة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 3:21 مساءً

من ضمن المساعدات التي تقوم بها وحدات الجيش، من توزيع حصص غذائية على عدد من الاهالي المحتاجين في مدينة طرابلس.

قامت وحدات من الجيش بتوزيع حصص غذائية عبارة عن لحوم لمساندة العائلات المحتاجة في عدة أحياء من مدينة طرابلس منها: القبة، جبل محسن، التبانة، السويقة، الاسواق الداخلية، باب الرمل والميناء. وذلك بإشراف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فرع الشمال.