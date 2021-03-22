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لبنان | بالتفاصيل.. اعتماد نظام المفرد والمزدوج لدى إخضاع السيارات للمعاينة الميكانيكية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:28 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 1:27 مساءً

قسم المعاينة الميكانيكية

قسم المعاينة الميكانيكية

أصدرت المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم تعميماً جديداً يقضي باعتماد نظام “المفرد والمزدوج” خلال إخضاغ السيارات للمعيانية الميكانيكية في المراكز والفروع.

وجاء في التعميم: “ينظم الدخول إلى مراكز المعاينة الميكانيكية بين الساعة السادسة والنصف صباحأ والرابعة والنصف بعد الظهر، على أن يتم اعتماد نظام المفرد والمزدوج على الشكل التالي:

أيام الإثنين والأربعاء والجمعة : للسيارات ذات الأرقام المزدوجة
أيام الثلاثاء والخميس والسبت: للسيارات ذات الأرقام المنفردة”.

ودعا التعميم إلى “التشدد بضرورة تأمين سبل الوقاية من فيروس لا سيما إلزامية وضع كمامة وقفازات لليدين لجميع العاملين في مراكز المعاينة الميكانيكية وإستعمال المعقمات للحد من إنتشار الفيروس، وتنظيم الدخول والخروج وإجراءات المعاينة بشكل يؤمن أكبر قدر ممكن من التباعد الإجتماعي المطلوب كما يطلب أيضا من المواطنين إستعمال الكمامة بشكل إلزامي”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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