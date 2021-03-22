اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | توقيف 3 أشخاص من التابعية السودانية في الجنوب

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:28 مساءً - منذ 47 دقيقة

الجيش اللبناني - أرشيفية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 3 / 2021، أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا