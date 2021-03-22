لبنان | توقيف 3 أشخاص من التابعية السودانية في الجنوب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:28 مساءً - منذ 47 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 3 / 2021، أوقفت قوة من الجيش في بلدة ميس الجبل – الجنوب كلاً من:(ح.أ)،(ع.ع) و(ع.ع) وهم من التابعية السودانية، بعد إقدامهم على التسلل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادتهم إلى لبنان.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.