لبنان | خروقات جوية وبحرية للعدو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 27 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 21/ 3/ 2021 خرقت طائرة مسيّرة عن بعد (Drone) عند الساعة التاسعة إلا عشر دقائق تابعة للقوات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 150 متراً ولمدة 15 دقيقة.

وعند الساعة الثالثة والربع من التاريخ نفسه خرق زورق حربي تابع للقوات الإسرائيلية ، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مسافة حوالى 74 متراً ولمدة دقيقة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.