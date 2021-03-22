لبنان | لهذا السبب … خير حوّل 50 مليار ليرة إلى حساب خزينة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 11:30 صباحًا

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أن “الامين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، بناء على القرار رقم 56/2021 تاريخ 4/3/2021، قام بتحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية إلى حساب خزينة الجيش، المعطاة الى الهيئة العليا للاغاثة لاستكمال المرحلة الرابعة من الخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، استنادا الى آلية تم وضعها من قيادة الجيش، تحدد وجهة المساعدات والاشخاص المستفيدين منها، بناء على العلاقة المؤسساتية المتينة والتكاملية بين الجيش اللبناني والهيئة العليا للاغاثة في كل مراحل وآليات توزيع المساعدات ومختلف اعمال الاغاثة التي يشترك فيها الطرفان في خدمة المواطن”.