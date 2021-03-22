لبنان | كم سجل دولار السوق السوداء بداية الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 10800 – 11000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يترافق ارتفاع سعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، عمت الاحتجاجات المناطق اللبنانية حيث نزل اللبنانيون الى الشارع وقطعوا الطرق.