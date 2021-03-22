لبنان | موظفو الإدارة العامة: لا عودة إلى الدوام الكلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة انها “من منطلق حرصها على حقوق الموظفين وواجباتهم، مبدأ المناوبة في الدوام الاداري سيكون كحد أقصى يومين في الاسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة”.

ودعت في بيان لها إلى “تقليص دوام العمل ليصبح من الثامنة صباحا حتى الرابعة عشر من بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت إلى 80 في المئة.”

واستنكرت “اي قرار إداري مهما كان، يطلب الدوام الكامل في اي إدارة عامة وتعتبر ذلك غيابا لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي”، وطالب الرابطة بـ “أن يتم اعتبار تلقيح موظفي القطاع العام بشكل استثنائي، من الاولويات، بسبب وجودهم في تماس مع المواطنين مما يعرضهم بشكل مضاعف لخطر الاصابة بفيروس كورونا”.