لبنان | محفوض: لم يعرف لبنان طاقم حكم كالمجموعة الحاكمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّد رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر “تويتر” قائلاً: لم تعرف الجمهورية اللبنانية ومنذ نشأتها طاقم حكم كالمجموعة الحاكمة اليوم والتي آلت اليها كراسيها ومواقعها بحكم أمر واقع ميليشياوي..فحتى بزمن المتصرف الرابع واصا باشا وصهره كوپليان كانت هناك مساحة رحمة على الناس.. أفلآ يخجل كل من يضع العصي بدواليب عرقلة تشكيل الحكومة ؟

أضاف: أفلآ يخجل هؤلاء مما يُنزلونه بالناس جراء أنانيتهم..والأناني هو من لا يضع نُصب عينيه إلا مصلحته الشخصية ولا يهمه سوى ذاته عاشق لذاته..هو من آثر نفسه وأعجب بذاته وأغفل الآخرين..الرجل الأنانيّ هو من يحرص على أن يكون له الخير والنفع دون سواه..وبكم أناني إبتُلينا في زمن التفل هذا؟