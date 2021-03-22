لبنان | أبو شقرا: مشكلتنا هي ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ الّذي لا سقف له

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

ركّز ممثّل موزّعي المحروقات في ​لبنان​، ​فادي أبو شقرا​، على أنّ “مشكلتنا هي ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، الّذي لا سقف له، لأنّه يسبّب مشاكل في القطاعات كافّة”، مبيّنًا أنّ “يوم أمس، حصل إشكال في ​طرابلس​ على خلفيّة تعبئة ​البنزين​، واليوم حصل إشكال آخر في ​دير قوبل​”.

ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى “أنّنا من نتحمّل غضب المواطنين”، مشيرًا إلى أنّ “بعض الشركات توزّع المحروقات، وشركات أخرى ليس لديها المادّة فلا تسلّمها، ونحن كبش المحرقة”.

وشدّد على أنّ “البنزين يجب أن يكون متوفّرًا، فهو من يدفع ثمنها”.

وذكر أنّ “بعض محطّات ​الوقود​ ربّما لديها مخزون من المادّة، وتفكّر ألّا تبيعه في حال ارتفع سعره مستقبلًا؛ لكن في شكل عام المحطّات ليس لديها مخزون”.