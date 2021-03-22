لبنان | تحطيم محتويات قسم الطوارئ في المستشفى الاسلامي في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

بعد ان تعرض طبيب الطوارئ والطاقم التمريضي في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس للاعتداء والضرب، وتحطيم محتويات قسم الطوارئ من قبل شبان إحتجاجا على وفاة امرأة سورية.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان، ان القسم لم تعد لديه القدرة على استقبال الحالات الطارئة وأنه قد تم إغلاقه وابلاغ الصليب الأحمر والقوى الأمنية بما جرى.

وعلى اثره قام شبان بوقفة تضامنية مع الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى الاسلامي، مع التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل القسم لمعاودة إستقبال المرضى الفقراء الذين لا ملاذ لهم سواه.