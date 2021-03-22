اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تحطيم محتويات قسم الطوارئ في المستشفى الاسلامي في طرابلس

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين
المستشفى الاسلامي في طرابلس

المستشفى الاسلامي في طرابلس

بعد ان تعرض طبيب الطوارئ والطاقم التمريضي في المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس للاعتداء والضرب، وتحطيم محتويات قسم الطوارئ من قبل شبان إحتجاجا على وفاة امرأة سورية.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان، ان القسم لم تعد لديه القدرة على استقبال الحالات الطارئة وأنه قد تم إغلاقه وابلاغ الصليب الأحمر والقوى الأمنية بما جرى.

وعلى اثره قام شبان بوقفة تضامنية مع الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى الاسلامي، مع التأكيد على ضرورة إعادة تأهيل القسم لمعاودة إستقبال المرضى الفقراء الذين لا ملاذ لهم سواه.

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا