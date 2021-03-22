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لبنان | قيادة الجيش: قنابل مضيئة فوق البحر المقابل للناقورة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

قيادة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 3 / 2021 اعتباراً من الساعة 2.10 ولغاية الساعة 10.53، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 388 متراً، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء /4/ قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

توازيا صدر بيان ثان:

بتاريخ 20 / 3 / 2021 الساعة 2.23 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 125 متراً ولمدة /3/ دقائق، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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